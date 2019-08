Plan Waalre: burgers zelf laten kiezen over vuurwerkvrije zones, maar hoe kan je dat handhaven?

In het plan moeten buren met elkaar beslissen of ze hun straten vuurwerkvrij willen houden tijdens de jaarwisseling. De burgemeester hoopt dat buren gezamenlijk draagvlak kunnen vinden voor een verbod in hun buurt. Brenninkmeijer trekt de vergelijking met whatsapp-groepen, waar buurtgenoten elkaar op de hoogte houden over wat er op straat gebeurd. Daar zouden burgers elkaar ook kunnen informeren over vuurwerk. ,,Wellicht kan de boa ook aan de groep worden toegevoegd‘’, zei Brenninkmeijer.