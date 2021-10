Plannen voor buitengebied Aalst: ‘De bulldozer rijdt niet morgen al door de wijk’

In de vele reacties hebben de burgers de natuur op een gezet. De meeste vragen gaan dan ook over de Hutdijk. ,,Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren aan het verkeer daar”, legt wethouder Jan van Burgsteden uit. ,,Afsluiten voor auto’s kan niet zomaar, wel kunnen we het gebruik ervan ontmoedigen. Ideeën om uit te werken zijn een kiss-and-ridestrook bij de manege, dubbel gebruik van het parkeerterrein bij de basisscholen en kleinschalig betaald parkeren bij de Hut van Mie Pils.”

Weide vol zonnepanelen

Het zoekgebied voor een weide vol zonnepanelen is ook een hekel punt: de gemeente redt het niet met alle daken volleggen en een strook langs de snelweg benutten. Eigenaren van de volkstuintjes aan het Achtereind kunnen voorlopig nog door: woningbouw in Ekenrooi Zuid start pas over vijf tot tien jaar, wanneer die in Waalre Noord is afgerond. Vanwege het belang van de tuintjes wordt ondertussen gekeken naar een alternatieve locatie of hoe ze ingepast kunnen worden.

Begrip kweken

Inspraak is belangrijk volgens Van Burgsteden: ,,Er moeten dingen gebeuren, maar het doel is om de mensen blij te maken. De bulldozer rijdt niet morgen al door de wijk.” Als voorbeeld noemt hij de recente contacten met de bewoners van de Voorbeeklaan: ,,Er komt daar een op termijn een lokaal bedrijventerrein. In de gesprekken kun je zorgen ophalen, keuzes uitleggen en begrip kweken. Een idee nemen we alvast mee: plant nu alvast de bomen die je straks, over vijf tot tien jaar – nodig hebt, zodat ze al tot wasdom gekomen zijn als de schop in de grond gaat.” Deze week buigt de raad zich over het ontwikkelperspectief. De volgende stap – het vaststellen van de omgevingsvisie – wordt eind van dit jaar verwacht.