Plannen voor starters en senioren in Borkelse molenaarswoning

BORKEL EN SCHAFT - Bijna tien jaar stond de oude molenaarswoning in Borkel en Schaft leeg. Het oude, vervallen pand is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming.

„We werden door de werkgroep woningbouw van het Dorpsinitiatief in Borkel en Schaft getipt over het pand”, vertelt projectontwikkelaar Maarten van der Sande. ,,De leden gaven aan dat woningbouw in het dorp een belangrijke zorg was, en vroegen of de oude molenaarswoning aan de Dorpsstraat niets voor ons zou zijn. En zo is de bal eigenlijk gaan rollen.”

Na contact met de gemeente Valkenswaard, blijkt dat hetgemeentebestuur in eerste instantie niet afwijzend staat tegenover nieuwbouwplannen rondom dit pand. „Er is natuurlijk een enorme krapte op de woningmarkt. Met name voor échte starters, en voor senioren. Voor starters worden woningen van boven de twee ton gebouwd, dat zijn geen starterswoningen, vind ik. En wat betreft senioren, zij blijven te lang thuis wonen in een veel te groot huis, waardoor de doorstroming stagneert”, legt Van der Sande uit.

Globaal plan

Om tot een zo goed mogelijk en passend plan te komen, heeft de projectontwikkelaar samen met onwonenden online-sessies gehouden. „Het is een klein dorp, dus het is belangrijk dat we aan een behoefte voldoen.”

Uit deze eerste gesprekken is een globaal plan gekomen. „We neigen nu naar kleinschalige ‘hofjeswoningen’ voor senioren, achter de molen. Hier is een groot stuk grond, waar we dan acht tot 10 woningen zouden kunnen realiseren, uiteraard alleen begane grond. Deze woningen zullen dan verbonden zijn door een gemeenschappelijke tuin, om zo het samenleven en de onderliggende betrokkenheid tussen de senioren te vergroten.”

Monument

Voor de molenaarswoning zijn ook plannen. „Dit is een gemeentelijke monument, dus we willen dit zoveel mogelijk herstellen in zijn oude glorie. Het idee wat we nu hebben is om er een aantal appartementen voor jongeren in te maken. In het gedeelte tussen de woning en de molen zelf, willen we een gemeenschappelijke ruimte maken, met bijvoorbeeld een gezamenlijke keuken en een uitvalsbasis voor de molen voor de verkoop van hun producten.”

De ideeën van Van Der Sande zijn idealistisch. „Ik heb verschillende inspirerende voorbeelden gezien. Hoe mooi zou het zijn als we iets van een wederkerigheid tussen de senioren en starters kunnen creëren? Ja, dat is idealistisch. Je kunt alles kapot rationaliseren, maar we moeten ergens beginnen met dromen.”