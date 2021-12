Politie arresteert Valkenswaardse en haar ouders voor witwassen: beslag op auto en designertassen

Fred Emmerik opnieuw lijsttrek­ker SvV

VALKENSWAARD - Fred Emmerik is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij Samen voor Valkenswaard (SvV). Sinds de oprichting in 2017 is hij als initiatiefnemer van SvV voor de tweede keer het gezicht bij de verkiezingen. Emmerik is sinds 2006 politiek actief.

24 november