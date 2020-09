Politie doet bijzondere vondst in Valkenswaard: ingegraven productielocatie synthetische drugs

Financier beschul­digt failliet Oirschots bedrijf van misleiding met vervalste cijfers

12 september OIRSCHOT/WAALRE - Het Oirschotse ingenieurs- en adviesbureau CT-Plus dat wordt verdacht van miljoenenfraude heeft vermoedelijk de administratie vervalst om een grote kredietverstrekker te misleiden. Het bedrijf kreeg in 2017 nog een lening van 1 miljoen euro maar was een jaar later failliet en rente en aflossing zijn nooit betaald, zegt de Luxemburgse financier Schroder.