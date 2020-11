Politie tikt auto na achtervolging tegen een boom, maar verdachten weten te ontkomen in Dommelen

Woning­brand in Valkens­waard, bewoners ongedeerd

6 november VALKENSWAARD - De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand die woedde aan de Kreijenbeek in Valkenswaard. Volgens een woordvoerder ontstond de brand in een slaapkamer en is de brand inmiddels onder controle. Eén persoon werd per ziekenwagen meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.