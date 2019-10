Poolse vrouw meteen naar cel voor bijna dodelijke steek in Valkenswaard

DEN BOSCH - Evalina N. was met de nachtbus vanuit Polen naar Den Bosch gereisd om haar vonnis te horen, maar het retourtje kan ze niet gebruiken. De rechtbank veroordeelt haar (31) tot drie jaar cel wegens poging doodslag op haar toenmalige vriend. “Dat hij niet stierf was mazzelen”, aldus de rechter.

Politie vond de man vorig jaar juni hevig bloedend voor de deur van het Valkenswaardse vakantiehuisje waar de twee loonwerkers woonden. Hij zei dat Evalina hem opeens dronken was aangevlogen. Met een mes stak ze op zijn hart in. Dat miste ze maar wel kreeg hij een klaplong. Evalina vertelde later dat de man eerst haar had geslagen en dat het zelfverdediging was. Ze had ook een wond, op haar voet.

Spoorloos

In een opmerkelijke rechtszitting verscheen de man, die na ontslag uit het ziekenhuis spoorloos was verdwenen, plots ook in de rechtszaal. Hij trok zijn eerste verklaring terug en viel Evalina bij. Hij had haar inderdaad aangevallen. En het een was een logisch, en niet verwijtbaar gevolg van het ander.

Hij vroeg de rechters over hun hart te strijken. Zijn ex had veel problemen waaronder alcoholisme. Daardoor was ze ook de zeggenschap over haar kind kwijtgeraakt. Ze probeerde nu van de drank af te komen en haar leven weer op te bouwen, cel zou daar niet bij helpen. Officier van justitie Erna Vrijhoeven geloofde echter niks van het nieuwe verhaal. Dat leek ingegeven door een goed hart, maar Evalina had hem destijds wel degelijk aangevallen. Dat moest haar vijf jaar cel kosten.

Zelfverdediging

De rechtbank gaf de officier gelijk, zo blijkt uit het vonnis. Het eerste verhaal van de man klopt. Er was geen aanval. Er was dus ook geen recht op zelfverdediging. En zelfs al had hij geslagen dan nog is een mes in een long buiten alle proporties. “U heeft hem levensgevaarlijk gewond, het was mazzelen dat hij niet is overleden”, aldus rechter C. Scheele.

