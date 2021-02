Positieve gezondheid’ staat voorop in nieuw gezondheidscentrum Waalre

WAALRE - ‘Jullie blijven toch wel jezelf hè?’ Het is zo’n beetje de meest gestelde vraag aan huisarts Maud Roelofsen als het gaat over de aankomende verhuizing van haar praktijk naar de Meester Slootsweg in Waalre. Daar wordt momenteel gebouwd aan een nieuw gezondheidscentrum.

,,Wat verdwijnt is het huiselijke van een praktijk aan huis”, legt Roelofsen uit. ,,Maar het dorpse karakter blijft. Daar houden we in de inrichting nadrukkelijk rekening mee.” Patiënten hoeven er volgens collega Caspar van Sambeek ook niet voor te vrezen dat ze opeens bij iemand terecht komen die ze niet kennen: ,,Achter de schermen gaan Maud en ik veel samenwerken, maar de twee praktijken blijven twee praktijken.” Het nieuwe centrum is een samenwerking tussen de twee ondernemende huisartsen, de plaatselijke apotheek en Knegt & Bungelaar Fysiotherapie. ,,We hebben straks de hele eerstelijnszorg op een plek”, vertelt Van Sambeek. ,,Van huisarts, fysiotherapeut en psycholoog tot podotherapeut, leefstijlcoach en wijkverpleegkundige. Door dit brede samenwerkingsverband worden de onderlinge lijntjes veel korter.”

Positieve gezondheid is kernboodschap

De samenwerking tussen verschillende disciplines past in de visie van beide huisartsen waarin ‘positieve gezondheid’ de kernboodschap is. Volgens het model van onderzoekster Machteld Huber is gezondheid te vangen in zes gebieden: naast hoe iemand zich lichamelijk voelt gaat het om de geestelijke gesteldheid, het dagelijks functioneren, het sociale netwerk, de kwaliteit van leven en een stukje zingeving. Met behulp van een vragenlijst en een spinnenwebdiagram worden de zes gebieden in kaart gebracht. Met deze werkwijze is snel te zien waar de schoen wringt en kan iemand de juiste hulp ontvangen. ,,Ik vind het fijn om breder te kunnen kijken dan alleen het medische stukje”, vertelt Roelofsen.

,,Door gebruik te maken van elkaars expertise zijn mensen efficiënter, maar vooral beter, te helpen. ,,We werken al veel samen met de gemeente en dat willen we verder uitbreiden. Voor de hulpverlening maakt het straks niks meer uit of iemand eerst contact legt met de gemeente of met ons.”

Ruimte voor informatieavonden

Een gezonde levensstijl krijgt verder veel aandacht bij de beide huisartsen. Samen met de nieuwe leefstijlcoach en de praktijkondersteuners wordt hiervoor speciaal een project opgezet, waarbij ook de diëtiste (gezonde voeding) en fysiotherapeut (blessurepreventie) betrokken worden. Het centrum biedt ook ruimte om informatieavonden over alle mogelijke gezondheidsonderwerpen te houden.

Ten slotte wil het nieuwe centrum meegaan met de tijd: bij de apotheek kun je nu al medicijnen halen uit de automaat op een tijdstip dat het jou uitkomt. Dat blijft. Nieuw is het digitale platform later dit jaar. Patiënten kunnen thuis waarden (bijvoorbeeld bloeddruk) meten en invoeren in het systeem.

Volgens planning opent het nieuwe gezondheidscentrum in december.