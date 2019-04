Postbode heeft het druk met dorpsquiz Waalre

,,We wilden iets geheimzinnigs om deze editie te lanceren”, vertelt Pieter van Deursen van de organisatie. ,,In Frankrijk verschenen in een dorp opeens waslijntjes met vuile was eraan. Niemand wist wie erachter zat en waarom, en de pers schreef erover. Wat bleek: de burgemeester wilde een toeristisch oord maken van het dorp, maar de burgers wilden niet dat hun vuile was buiten kwam te hangen.”

Binnen tien minuten nadat een papieren bootje met een sleutel erin het ruime sop kiest achter het Huis van Waalre komt de eerste gegadigde al kijken. Het bootje is inmiddels gezonken, maar daar laat Kim van Ginneken van team 21 (Quiztwelmerkwamrnirop) zich niet door weerhouden: wroetend over de bodem is vijf minuten later de sleutel binnen. ,,Deze is echt heel erg verdiend”, zeggen de teams die net te laat komen.

De organisatie verloopt een stuk soepeler dan vorig jaar volgens Van Deursen: ,,Er ligt nu een compleet draaiboek. Vorig jaar moesten we ook langs de bank, de notaris en de Kamer van Koophandel. Bovendien hebben we veel meer tijd doordat we in oktober al zijn begonnen. De focus ligt nu op de vragen.” Het is vooral de uitdaging om die in het thema van dit jaar - Waalrese wereldwonderen - te passen. Van Deursen lacht: ,,Sommige vragen hebben we om die reden al door moeten schuiven naar volgend jaar.”