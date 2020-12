Potje geld om te leren dansen of piano spelen

Hoe leuk zou het zijn om toch naar die hiphoples te kunnen? Of toch je wens om saxofoon te leren spelen in vervulling te kunnen laten gaan? Waalrese kinderen wiens ouders dat normaal gesproken niet kunnen betalen, kunnen nu een beroep doen op een cultuurbijdrage.

Er is per kind een bedrag beschikbaar van maximaal 450 euro. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om in hun vrije tijd plezier te halen uit bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, schilderen of musicallessen. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan een cursus DJ, hiphopdansen, gilde).

Ouders kunnen contact opnemen met een tussenpersoon om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor hun kinderen om lid te worden van een vereniging of om middelen (zoals een balletpakje of schildermateriaal) aan te schaffen. Voor muzieklessen is het mogelijk om tegen een laag tarief een instrument te huren. Kinderen kunnen aangemeld worden door de ouders via een CMD-consulent van de gemeente Waalre. Meer info: 040-2282500 of cmd@waalre.nl.