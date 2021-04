Predicaat Hofleverancier is ‘kers op de taart’ voor 100-jarige Valkenswaardse bakkerij Hoekx

Met zijn vrouw en mede-eigenaar Miriam Hoekx-Wouters ontving hij op 20 april het predicaat van burgemeester Anton Ederveen. ,,Dit is de kers op de taart. De bakkerij zit al drie generaties in de familie en bestaat dit jaar honderd jaar. Dit is een mooie beloning”, aldus Hoekx.

,,Miriam en ik hebben het bedrijf 25 jaar geleden overgenomen van mijn vader, Wil Hoekx. Toen we negentig jaar bestonden, hadden we het erover: als we een eeuw bestaan, dan willen we het predicaat Hofleverancier aangevraagd hebben”, vertelt Etiënne Hoekx.

Quote Mijn opa hielp arme mensen in de oorlog. Dan kwamen ze hier deeg brengen en bakte hij het voor ze af Etiënne Hoekx

,,Maar dat predicaat krijg je niet zomaar. Je moet in ieder geval honderd jaar bestaan en dan nog voldoen aan een heel aantal eisen. Boekhoudkundig en arbotechnisch moet alles kloppen en ze kijken bijvoorbeeld naar maatschappelijke bijdrages”, aldus Hoekx. ,,Dat is bij ons zeker het geval. Mijn opa hielp arme mensen in de oorlog. Dan kwamen ze hier deeg brengen en bakte hij het voor ze af. Mijn vader was heel betrokken, onder meer bij Voetbalvereniging De Valk, en wij sponsoren het Bloemencorso.”

Quote Mijn vader kwam tot z’n 91e nog iedere dag helpen in de bakkerij Etiënne Hoekx

,,We hebben er dus tien jaar naar toegeleefd”, vertelt Miriam Hoekx-Wouters. ,,Het is een verdienste van alle generaties. Helaas is mijn vader in februari overleden, hij had dit zo mooi gevonden. Hij wist dat we het predicaat hadden aangevraagd en keek daarnaar uit”, zegt Hoekx. ,,Hij kwam tot z’n 91e nog iedere dag helpen in de bakkerij.”

Van Stationsstraat naar Hoekx

In 1921 startten Hoekx’ grootouders Alphons Hoekx en Liza Hoekx-Roberscheuten de bakkerij. Die heette toen nog ‘De Stationsstraat’. Het pand werd later vervangen door het huidige aan de Leenderweg. De bakkerij heeft diverse verbouwingen, restauraties (een bus reed ook per ongeluk een keer op de gevel van het pand in) en nieuwe aanbouw doorstaan.

Hoekx staat zelf al van kleins af aan in de bakkerij: ,,Ik wist al vroeg dat ik bakker wilde worden. Ik heb altijd in de zaak meegewerkt en heb de bakkersopleiding gedaan. Vanaf mijn 23e werk ik officieel in het bedrijf. Niet lang daarna leerde ik Miriam kennen. Binnen drie maanden stond zij ook iedere zaterdag in de winkel te helpen”, lacht Hoekx. Inmiddels werken ook de kinderen mee.

Quote We maken écht alles zelf. Van het deeg tot aan de chocolade­bol­len­vul­ling Miriam Hoekx

Het recept voor succes? ,,We gaan met onze tijd mee. Blijven vernieuwen en uitbreiden”, vertelt Hoekx- Wouters. ,,Wij zijn drie generaties verder, maar onze klanten ook. We moeten nieuwe generaties aanspreken. En: we gebruiken opa’s recepten voor tarwe- en roggebrood nog. We maken écht alles zelf. Van het deeg tot aan de chocoladebollenvulling. Daar ben je bakker voor hè.”