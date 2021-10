Prijs voor Waalrese kunsthistorica: ‘Kunstenaars moeten kunnen experimenteren’

WAALRE - Liesbeth Schreuder uit Waalre is blij dat zij dit jaar één van de drie Brabant Bokalen van het Prins Bernhard Cultuur-fonds Noord-Brabant in de wacht heeft gesleept

,,Het plezier en de levensvreugde die je kunt vinden in de kunst: dat je daar een bokaal mee kunt winnen. En dat je dan ook nog eens mag toetreden tot Stichting De Brabantse Hoeders en komend jaar geld mag geven aan een Brabant-breed cultureel project, dat is mooi.” Hoewel Liesbeth Schreuder niet graag in de belangstelling staat, vindt zij het wel een eer voor de kunst en de kunstwereld. „Fijn dat mijn toewijding wordt opgemerkt en mijn inspanning belangrijk wordt gevonden.”

De kunsthistorica wordt geëerd voor haar grote, gepassioneerde inzet voor de beeldende kunst in Eindhoven en omgeving. De provinciale hommage gaat jaarlijks naar vrijwilligers die zich op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur. Dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de daarbij horende prijzen ontstaan niet alleen nieuwe culturele initiatieven, maar wordt ook cultureel erfgoed behouden.

Schreuder weet dat iedereen een mening heeft over kunst. Van zichzelf weet zij dat ze beter over kunst kan schrijven dan het te bedrijven. Ze heeft dat wel geprobeerd, maar moest toegeven dat ze het niet kan: „Ik tekende en schilderde vroeger altijd graag. Aanvankelijk dacht ik dus dat het volgen van een tekenopleiding voor mij het meest geschikt zou zijn. Maar zonder portfolio kwam ik niet ver. Toen ik in de gaten kreeg dat je kunstgeschiedenis kunt studeren, ging er een wereld voor mij open. Met mijn bijvakken PR en massacommunicatie en restauratieleer én mijn eerstegraads lesbevoegdheid werd ik geestelijk uitgedaagd en kon ik richting geven aan mijn toekomst.”

Eigen fonds

Fijner dan het bezitten van een beroemd kunstwerk zou Schreuder een eigen fonds willen hebben en geld te kunnen verdelen. Maar ze weet dat dit lastig is: „In andere landen is men trots op hun kunst en op hun kunstenaars. In Nederland heerst een beetje het idee dat kunstenaars maar wat aan experimenteren. Maar er zijn, ook in deze regio, zoveel bijzondere en talentvolle kunstenaars. Met een beetje ondersteuning komt dat talent op de juiste plek en ondersteund door passende teksten goed tot zijn recht.”

„Door de bezuinigen in de afgelopen tien jaar gaat er nog maar weinig subsidiegeld naar het brede scala aan mooie of betekenisvolle kunstvormen. Veel expositieplekken zijn weggevallen en mensen, werkzaam in de kunst- en cultuursector, moeten voor het toekennen van subsidie aan zoveel voorwaarden voldoen dat ze een week aan het schrijven zijn. Maar zij zijn beeld- en geen taaldenkers. Ze kunnen wel veel zeggen, maar krijgen het niet op papier. Daarbij help ik hen. Hiernaast doe ik nog meer om voor diverse doelgroepen kunst inzichtelijk en toegankelijk te maken.”

De prijs is ontworpen en gemaakt door de Brabantse kunstenaar Eelco Veenman. Op 6 december reikt de commissaris van de Koning, Ina Adema, de bokaal uit en speldt zij bij de winnaars de bijpassende draagspeld op.