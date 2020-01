Primeur van theatergroep Valkenswaard tijdens Val-Val-D'rie Klein Kunstig

Primeur

Mevrouw De Vries uit Dommelen zit vooraan bij het optreden van de band Maas. Het mudvolle zaaltje krijgt een voorproefje van het programma Door Stromen waarmee de Eindhovense band op 14 maart in De Hofnar staat. Het publiek krijgt verbazingwekkende arrangementen voorgeschoteld. Zij hoort Erbarme dich van Bach samengaan met Fragile van Sting en even later combineren de musici de Carmina Burana met Chris Rea's Josephine. ,,We combineren klassiek met popmuziek. We zingen alle vijf en maken alle arrangementen zelf", vertelt zangeres en percussioniste Daniëlle Hovers. ,,Ik denk dat dit een avondje wordt", zegt mevrouw De Vries enthousiast. Zien is kopen dus. Dat heeft ook Harrie Sijbers van The Blue Stars ervaren. ,,In Het Klooster in Nuenen hebben we ook eens een voorproefje mogen geven. In één dag tijd was de voorstelling nagenoeg uitverkocht." De groep uit Son hoopt op 29 mei op een volle Hofnar. ,,We brengen cabaret met een zweem van vroeger en een knipoog naar vandaag." Het wordt dus een feest van herkenning. Op 9 april staat de groep ook in theater De Schalm in Veldhoven.