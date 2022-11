Prinses Karin voert Baltrappers aan

Gemeente­raad Waalre handhaaft ‘onontkoom­ba­re’ stijging ozb, ondanks bezwaren VVD en AWB

WAALRE - De lokale belastingen voor de Waalrenaar gaan komend jaar definitief met ongeveer 6 euro per maand omhoog. Dat is een van de voornaamste uitkomsten van de raadsvergaderingen van afgelopen week over de begroting, die door een meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen.

11 november