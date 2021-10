Problemen met de buren? Buurtbemiddeling Waalre helpt

„Ik geef jou weinig kans dat het slaagt.” Dat horen ze bij Buurtbemiddeling regelmatig. Toch wordt zo’n 70 procent van de conflicten tussen buren opgelost. Ervaren buurtbemiddelaars helpen om trammelant in de kiem te smoren, waardoor ergernissen niet uit de hand lopen. Het mooie? „Met wat handreikingen van onze kant lossen buren hun problemen vaak zelf op.’’

Quote Zo’n 20 procent kan ik vaak al telefo­nisch oplossen of moet ik afwijzen Patricia van Asten, Lumens

Patricia van Asten is coördinator bij Lumens en doet de eerste screening wanneer zij een telefoontje uit Waalre of Valkenswaard krijgt waarin om hulp wordt gevraagd. „Bij mij krijgen mensen de gelegenheid hun eerste emotie kwijt te kunnen. Daarna beslis ik of hun situatie geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo’n 20 procent van de problematiek kan ik vaak al telefonisch oplossen of moet ik afwijzen. Dat laatste gebeurt bij zwaardere cases, wanneer politie, de gemeente of de woningbouwvereniging al jarenlang is betrokken. Ik pak de bemiddeling dan op met mijn collega van samenwerkingspartner Cordaad, eventueel samen met politie en/of woningbouwvereniging. In andere situaties kijk ik welk tweetal vrijwilligers het beste bij de vraag en de vraagsteller past.’’

Pittige problematiek

,,Wij beschikken over een solide basisteam aan vrijwilligers. Zij hebben een achtergrond in, onder meer, het notariaat, de geestelijke gezondheidszorg en mediation. Dus ook de pittige problematiek kunnen wij goed aan. Het is natuurlijk altijd het beste om ons in te schakelen vóór een situatie escaleert, want meestal zijn een paar gesprekken al genoeg om tot een oplossing te komen en is het inschakelen van rechtsbijstand overbodig.’’

„Het soort problematiek waarmee wij te maken krijgen?” Buurtbemiddelaars Bregtje Assema en Irma van de Heuvel komen een diversiteit aan zaken tegen. Assema: „Het varieert: een buurman ergert zich aan luidruchtige feestjes, een buurvrouw loopt op haar hoge hakken nog laat op de avond over haar stenen vloer, blaffende honden, het irritante geluid van een zwembadpomp, maar ook zaken die een optelsom aan ergernissen vormen.’’

Quote Mensen ervaren serieus last, zijn overstuur en slapen slecht. Er is veel leed Irma van de Heuvel

Vaak winden mensen zich al langere tijd over een kwestie op eer zij contact met Buurtbemiddeling zoeken. Ook komt het voor dat buren voorheen goed met elkaar door een deur konden, maar dat er wat voorvallen hebben plaatsgevonden waarover niet, of niet goed, is gecommuniceerd. Van de Heuvel: „Mensen ervaren serieus last, zijn overstuur en slapen slecht. Er is veel leed. Maar zij voelen zich door onze neutrale positie gesteund en de kans op een succesvolle oplossing is dan groot.’’

Tienjarig bestaan Valkenswaard

Buurtbemiddeling Valkenswaard vierde dit jaar haar tienjarig bestaan en er is, met ruim vijftig bemiddelingen per jaar, veel bereikt. Vorig jaar haakte ook Waalre aan. Wie ook een burenruzie wil oplossen belt met Patricia van Asten, 06-51800948.