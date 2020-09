Proef in Waalre: app tegen eenzaamheid bij ouderen

WAALRE - Een open deur die dicht zou moeten zijn, lange inactiviteit van een bewoner of rook in de woning? De slimme software van LeefSamen detecteert het en stuurt binnen seconden een melding naar de naasten zodat er snel en adequaat hulp kan komen.

Deze maand is Waalre gestart met een pilot van een half jaar.Wethouder Lianne Smit ziet veel in LeefSamen: ,,De vergrijzing in Waalre gaat sneller dan gemiddeld en mensen blijven langer zelfstandig wonen. Maar hoe je dat veilig, en samen? Er bestaat natuurlijk al persoonsalarmering, maar dat doet niks aan de eenzaamheid waar veel mensen mee te maken krijgen. We hebben rondom corona gezien dat er best veel hulp beschikbaar is op wijkniveau. Deze app speelt daar op in door de bewoners te verbinden met naaste familie, maar ook met buurtgenoten en vrienden.”

115 positieve reacties

Wie er voor de pilot in aanmerking komt? Smit: ,,We hebben nu alle alleenwonende 70-plussers en andere hulpbehoevenden inwoners aangeschreven. Daar kwamen 115 positieve reacties uit. Oorspronkelijk hadden we maar plaats voor 50 deelnemers maar we hebben het voor elkaar gekregen dat alle inschrijvers mee kunnen doen.”

Het project is volgens Smit een aanvulling op de keukentafelgesprekken die de gemeenten met ouderen voert: ,,We kunnen LeefSamen straks in het advies aan de ouderen meegeven.” In de komende weken worden de proefkonijnen voorzien van de benodigde apparatuur (zoals bewegingssensoren, rookmelders en paniekknop) en wordt samen met de naasten het persoonlijke veiligheidsplan ingesteld.

De meeste mensen voelen zich volgens Bas van der Kolk van leverancier Akkedeer uit Eindhoven niet in hun privacy aangetast als naasten over de schouder mee kunnen kijken: ,,Mensen voelen zich juist veiliger als ze weten dat de omgeving gewaarschuwd wordt als er iets gebeurt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de lifestyle te gaan monitoren, hoe laat iemand ’s morgens bijvoorbeeld opstaat.”

Borreltje drinken

Hij lacht: ,,Er is wel eens iemand afgehaakt door het meekijken. Er was een man die elke avond laat naar de kroeg ging om een borreltje te drinken. Zijn zoon zag dat en dat was nou ook weer niet de bedoeling.”

Wie nu nog wil instappen heeft pech en moet wachten tot de pilot van het project is afgelopen. Dat is april volgend jaar. Bij een succesvolle evaluatie kunnen zowel de mensen die door willen gaan als nieuwelingen een abonnement afsluiten voor 7,50 of 15 euro per maand. Waar LeefSamen al eerder uitgerold is blijft volgens Van der Kolk zo’n 80 procent van de deelnemers aan de pilot hangen.