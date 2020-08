Project gaat verveling bij Valkenswaardse jeugd tegen in de vakantie

VALKENSWAARD - ,,Deze vakantie had ik niets te doen en ik verveelde me”, vertelt de twaalfjarige Eef Dusée. Lang uitslapen en op de bank televisie liggen kijken, waren deze zomer haar enige plannen. Tot ze hoorde van het project Jeugd Aan Zet in crisistijd en ook vriendin Ilse mee wilde doen.

Normaal gesproken is de vakantieperiode voor jongeren dé tijd om leuke dingen te doen met leeftijdsgenoten, maar dit jaar gooide Covid-19 roet in het eten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde daarom 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten, die als doel hebben de verveling tegen te gaan. VWS trekt hierin samen op met het programma Maatschappelijke Diensttijd en met gemeenten.

Met het plan Jeugd aan Zet in crisistijd kunnen jongeren hun talenten ontdekken en positief zichtbaar zijn in de openbare ruimte. De moeder van Thomas van Gompel las erover op de website van het Were Di. Thomas (13): ,,Anders zit ik de hele tijd op mijn Playstation en nu kon ik meedoen met handbal en basketbal. Leuk was ook het watergevecht op de BSO en vandaag gaan we reddend zwemmen.”

In Valkenswaard kropen in totaal elf jongeren van de bank om deze zomervakantie te helpen met het organiseren van activiteiten voor kinderen en voor andere jongeren. Beleidsadviseur Sociaal Domein Yesim Celimli: ,,Ze kunnen onder andere een EHBO-cursus volgen en hun kennis in praktijk brengen door de toezichthouder van zwembad De Wedert te assisteren. Ook kunnen ze deelnemen aan het animatieteam bij het zwembad of op woensdagmiddagen helpen bij ‘Breek de Week Kids’. Het idee is de jeugd een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te geven tijdens de vakantie en ze te helpen in hun ontwikkeling.”

Mooie kans

Een mooie kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, om nieuwe mensen te ontmoeten, om keuzes te maken voor de toekomst en om van de straat te zijn. Eén van de jongeren die vandaag ook concreet handen en voeten geeft aan het plan is Angelina van Erum (13). Ze had deze vakantie niets te doen: ,,Ik hoorde over het project van de leiding van het jongerenwerk. Ik wil later in de zorg en dit leek me heel leuk.”

Ook wedstrijdzwemster Jamely Damen (14) is in haar element: ,,Ik wil badjuffrouw worden. In het zwembad vind ik alles leuk en ik weet nu ook veel van EHBO.”

De totale doorlooptijd van het project is circa 8 weken, maar aanmelden kan nog steeds. Stuur een mailtje met naam en leeftijd naar buurtsport@valkenswaard.nl. Wanneer je minimaal 24 uur meedoet, krijg je ook nog eens een mooie cadeaubon.