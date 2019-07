Projectontwikkelaar wil af van geheimhoudingsplicht in Valkenswaards Dommelkwartier-dossier

Gezichten van de horeca: ‘Wortel moet naar wortel smaken’

25 juli ZOMERSERIE WAALRE “Een klein beetje boter in de pan’’, zegt Jan Bakermans. ,,Heel klein vuurtje. Spek uitbakken. Een boterham in vieren snijden. En dan het brood in het vet soppen en er suiker overheen gooien. Wow, dat is lekker. Dat aten we vroeger iedere morgen.’’