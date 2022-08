Provinciale dodenherdenking in Waalre

Centrum Valkens­waard vrij van obstakels

VALKENSWAARD - Sinds vrijdagmiddag is het centrum van Valkenswaard even vrij van allerlei verkeer belemmerende maatregelen. De Leenderweg was de laatste hinderpaal. Deze weg ligt er deels nieuw bij. In september gaat de volgende fase in van de renovatie van het centrum.

5 augustus