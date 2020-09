Provinciale herdenking in Waalre live uitgezonden

Bossche­naar blijft woningover­val Valkens­waard in 2001 ontkennen

9:29 DEN BOSCH - Het openbaar ministerie trekt in hoger beroep een strafeis van zes jaar op naar zeven. Die gaf de rechtbank in 2018 aan een Bosschenaar. Een afstraffing door de kickbokser was een poging tot doodslag, aldus dat vonnis, en het vond hem ook schuldig aan de geruchtmakende overval in 2001 op het bijna gepensioneerde echtpaar Verwimp uit Valkenswaard.