PvdA Waalre zet vraagtekens bij telling verkeer Waalre-dorp

AWB maakt zich zorgen over vrachtwa­gens aan Gilde­straat in Waal­re-dorp

WAALRE - De lokale fractie van Aalst Waalre Belang (AWB) heeft raadsvragen gesteld over het vrachtverkeer in Waalre-dorp. In een brief aan B en W van Waalre vraagt partijeider Jo Claessen in het bijzonder aandacht voor de Gildestraat.

2 februari