Raad Valkenswaard online niet te volgen, maar wel rechtsgeldig, vindt gemeente

VALKENSWAARD - Trouwe volgers van de lokale politiek in Valkenswaard hebben het in coronatijd niet bepaald gemakkelijk. Technische problemen zorgden er donderdagavond opnieuw voor dat de vergadering van de gemeenteraad online niet te volgen was.

Toch was de vergadering volgens de gemeente wel degelijk rechtsgeldig, zo benadrukte burgemeester en raadsvoorzitter Anton Ederveen al vrij snel na het begin van de vergadering in de raadzaal van het Valkenswaardse gemeentehuis. Immers: publiek had zich van tevoren voor de fysieke bijeenkomst kunnen aanmelden en een vijftal belangstellenden had dat - net als een verslaggever van deze krant - ook gedaan. Zij hebben de vergadering vanaf de publieke tribune gevolgd.

Quote Kennelijk is het makkelij­ker om vanuit Mars beelden naar de aarde te sturen dan om een raadsverga­de­ring in Valkens­waard te streamen. Fred Emmerik, voorzitter presidium gemeenteraad Valkenswaard

Toch kregen verschillende raadsleden al tijdens de vergadering berichten doorgestuurd van teleurgestelde Valkenswaardenaren. ,,Ik heb best wel wat appjes gehad", vertelt Fred Emmerik, raadslid voor Samen voor Valkenswaard en voorzitter van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Niet gewenst

,,Ik heb een paar mensen ook een bericht teruggestuurd: kennelijk is het makkelijker om vanuit Mars beelden naar de aarde te sturen dan om een raadsvergadering in Valkenswaard te streamen. Maar even zonder gekheid: dit is heel vervelend. Zeker ook omdat het niet de eerste keer is. De vergadering was dan misschien wel rechtsgeldig, gewenst is zo'n situatie zeker niet.”

Eén van de mensen die baalden van het niet doorgaan van de livestream, was Roelof Jan Lutken. ,,Uit interesse voor een bepaald agendapunt wilde ik online gaan kijken, maar dan krijg je dus de melding dat dat niet gaat. En dan hoor je vervolgens dat het wel een rechtsgeldige vergadering was. Op papier zal het wel kloppen, maar het voelt niet goed. Ik vind het kwalijk.”

Overgedaan

De Valkenswaardse raad kampte in coronatijd al eerder met technische problemen. Een vergadering die eind mei plaatsvond, moest om die reden later zelfs worden overgedaan omdat het geluid van de rechtstreekse videoregistratie niet werkte.

Daarvoor was er ook al discussie over een andere vergadering, waarbij een aantal raadsleden op afstand kon meepraten, maar niet kon meestemmen. Experts besloten later dat die vergadering wél rechtsgeldig was. In Reusel-de Mierden moet een raadsvergadering binnenkort worden overgedaan omdat een eerdere vergadering digitaal niet openbaar te volgen was.