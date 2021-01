Raad Valkenswaard vol lof voor ingreep burgemeester rond jaarwisseling, echte reden gebiedsverbod blijft vaag

video Burgemees­ter Valkens­waard: Molotov­cock­tail bij gemeente­huis is poging tot aanslag op democratie

9 januari VALKENSWAARD - Een aantal van de tieners die in Valkenswaard rond de jaarwisseling een gebiedsverbod opgelegd kreeg, heeft in het verleden misdrijven gepleegd. Burgemeester Anton Ederveen ziet de molotovcocktail die in de nieuwjaarsnacht richting het gemeentehuis is gegooid als een ‘poging tot een aanslag op de democratie'.