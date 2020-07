Raad van State tikt Valkenswaard op de vingers: openingstijden Eurocircuit niet goed geregeld

De Raad tikt Valkenswaard woensdag in een einduitspraak op de vingers om haar aanpak van de overlast van zowel het motor- als autocrosscircuit. Zo had de gemeente op verzoek van omwonenden moeten optreden tegen de wijziging van de loop van de crossbaan. Omdat de gemeente tijdens de juridische procedure het Eurocircuit alsnog een omgevingsvergunning verleende voor de gewijzigde baanloop, hoeft de gemeente inhoudelijk niet meer op te treden. Met andere woorden, dat is nu wel geregeld.

Wat nog niet waterdicht geregeld is, zijn de openings- en sluitingstijden van de crosscircuits. Volgens de vergunning mogen de circuits niet meer dan acht uur per week worden gebruikt. Volgens omwonenden zijn de crosscircuits veel langer dan acht uur per week geopend. Eerder gaven het Eurocircuit en de gemeente toe dat tijdens de Pre-Dakarrally het circuit langer open was. Intussen is de Pre-Dakarrally naar een andere gemeente verhuisd en zou dat probleem uit de wereld zijn.

Beter en betrouwbaarder controlesysteem

De Raad van State is daar niet zo zeker van. Zo rammelt het geluidcontrolesysteem van het Eurocircuit. Dat systeem werkt op zonne-energie. In december 2018 werkte dat systeem door gebrek aan zon maar voor de helft van de tijd. Kortom, de gemeente en het circuit zullen een beter en betrouwbaarder controlesysteem moeten installeren. Dan pas kan het Eurocircuit waterdicht aantonen dat het circuit zich ook op andere momenten in het jaar en tijdens andere wedstrijden en trainingen zich aan de maximale acht uur per week houdt. Mochten de omwonenden daar twijfel over houden en het opnieuw niet eens zijn met een nieuw handhavingsbesluit van Valkenswaard dan kunnen ze direct in beroep naar de Raad van State en hoeven ze niet eerst langs de rechtbank.

Wordt vervolgd.