Raad Waalre huurt extern adviseur in voor verbeteren bestuurscultuur

De onderlinge verhoudingen staan al jaren op scherp in Waalre. De gemeenteraad heeft besloten dat er nu echt iets moet gebeuren om de bestuurscultuur te verbeteren. In het coalitieakkoord werd eerder al aandacht gevraagd voor respect en beschaving.

Deze week beslisten de fractievoorzitters dat een externe adviseur nodig is om de bestuurscultuur te verbeteren. Deze week werd vertrouwelijke mail naar de raadsleden gestuurd. Uit die brief: ‘Op verzoek van het presidium (besloten vergadering van alle fractievoorzitters red.) is de heer Leo Custers bereid gevonden om met ons de uitdaging aan te gaan om de bestuurscultuur in Waalre te verbeteren’. Custers is volgens zijn website specialist in ‘het ombuigen van disfunctionele en irrationele processen’ en specialist voor ‘de moeilijke en taaie klussen’.