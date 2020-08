‘Raad Waalre te laat geïnformeerd over crisis’

WAALRE - De Waalrese gemeenteraad had al lang door burgemeester Jan Brenninkmeijer en de vier wethouders geïnformeerd moeten worden over hun vertrouwensbreuk. Dat vindt John Bijl van het Periklesinstituut, expert in lokaal bestuur en trainer van gemeenteraden. Hij schreef een boek over het bijwonen van 150 raadsvergaderingen, waaronder een bijeenkomst in Waalre.

Relevante zaken moeten met de raad worden gedeeld en volgens Bijl is de crisis in Waalre daar een voorbeeld van. ,,Beide partijen (wethouders en burgemeester, red.) hadden de verantwoordelijkheid de raad te informeren. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of dit nu consequenties moet hebben. Waar twee kijven, hebben twee schuld. De raad zal wel een uitspraak moeten doen over het feit dat ze niet proactief is geïnformeerd. Het is de plicht van de raad om geïnformeerd te zijn.”

‘Heel gek’

Op 10 juli zegden de wethouders het vertrouwen in Brenninkmeijer op. Dat de raad toen niet vrijwel direct is, vindt Bijl een uiterst vreemde gang van zaken. ,,Heel gek. De burgemeester is niet alleen voorzitter van het college maar ook van de raad. Hij is de hoeder van de kwaliteit van de besluiten. Hoe kan een burgemeester functioneren als het college het vertrouwen heeft opgezegd?”

,,En de burgemeester heeft bijzondere taken die niet over te dragen zijn, zoals het lid zijn van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. Daar ligt in coronatijd een behoorlijke verantwoordelijkheid. Het is nogal wat dat je het hoogste orgaan (de gemeenteraad, red.) daar niet van op de hoogte stelt. Heel raar.”

Volledig scherm John Bijl van het Periklesinstituut, expert in lokaal bestuur en het functioneren van gemeenteraden. © Eric Fecken Fotografie

En vijf weken later gaat het weer mis. Het nieuws lekt op 11 augustus uit, maar de raad krijgt opnieuw amper iets te horen. Alleen de vertrouwenscommissie - die toeziet op de herbenoemingsprocedure van de burgemeester - krijgt meer achtergrondinformatie over de vertrouwensbreuk.

,,De raad had moeten worden bijgepraat over de situatie", vindt Bijl. ,,Het informeren van de vertrouwenscommissie was een goede stap. Maar dat gebeurde drie weken na de crisis. Het is goed om ratio de overhand te laten krijgen over emotie. Maar dat vind ik wel lang duren. Je kunt het downplayen wat je wilt, maar het is een bestuurscrisis. Kan me voorstellen dat dat een rotgevoel is, maar het gaat niet over door het er niet over te hebben. En de gemeente moet publiekelijk openheid van zaken geven.”

Extra vergadering had al kunnen plaatsvinden

Een deel van de raad vraagt al een week om een extra vergadering om duidelijkheid te krijgen over de problemen in het college van B en W, maar die is nog steeds niet ingepland. Dat zou om procedurele redenen pas na tien dagen kunnen. Nee, dat ligt genuanceerder en kan anders als men dat echt wil, zegt Bijl. ,,Het ligt aan het eigen reglement van orde in Waalre. Maar je kunt ook aan het begin van een ingelaste vergadering afspreken dat je een uitzondering maakt op dat reglement.”

Dat de burgemeester en een aantal raadsleden op vakantie zijn, vindt hij geen goede reden voor uitstel. ,,Je ziet het aan de brief van de ondernemers", wijst Bijl op de steunbetuiging aan het adres van Brenninkmeijer van ruim veertig Waalrese verenigingen. De inwoners hebben volgens hem behoefte aan duidelijkheid. ,,Het is belangrijk dat je open en helder blijft. De reactie ‘geen commentaar’ zoals nu gebeurt, is geen optie.”