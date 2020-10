Raadsel rond dode waterplanten: Kribben bij Borkel moeten zorgen voor meer leven in De Dommel

WijWaalre laat van zich horen: pagina's van weekblad hangen voor ramen als steunbetui­ging Brennink­meij­er

7 oktober WAALRE - ‘Jan, BEDANKT. Het ga je goed!’ De boodschap in weekblad De Schakel wordt op sociale media massaal geliked en gedeeld. En dat niet alleen. Wanneer je door het dorp loopt zie je op veel plekken in Aalst en in Waalre de twee pagina’s uit het lokale weekblad voor het raam hangen.