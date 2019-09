'Raadsleden Waalre zijn onzichtbaar voor inwoners’

Gemeente wil door met bouwplan­nen Gestelse­straat in Aalst

10:02 WAALRE - Als het aan de gemeente ligt, worden de plannen voor de bouw van de woningen aan de Gestelsestraat in Aalst doorgezet. Omwonenden maken zich echter al lange tijd zorgen over de parkeer- en verkeersdrukte in de wijk. De gemeente wil daarom gaan onderzoeken of de Gestelsetraat heringericht kan worden, maar dat onderzoek moet los komen te staan van de plannen voor de woningen. Op die manier hoopt de gemeente dat het bouwproject geen vertraging oploopt.