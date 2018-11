Raadslid liever naar PSV dan naar raad Waalre

Raadsleden moeten toezien op het correct uitgeven van miljoenen euro’s gemeenschapsgeld en deze week werd bekend dat hun vergoeding voor dat werk in kleinere gemeenten flink omhoog gaat. Vanwege het belang daarvan. In Waalre liet dinsdag echter de halve oppositie verstek gaan bij de behandeling van de begroting voor 2019.

Vooral de afwezigheid van Floris Schoots van oppositiepartij D66 deed bij andere partijen de wenkbrauwen fronsen. Schoots was in Londen voor het bijwonen van Tottenham Hotspur-PSV. Joke Beuger van GroenLinks daarover: ,,Ik vind dat je er gewoon moet zijn als je geen heel dringende reden hebt.”

Je zit in de raad om iets voor de inwoners te betekenen, vindt ook Jo Claessen (AWB). ,,Die taak moet je serieus nemen. Ik kan er geen oordeel over vellen, maar ik zou het zelf niet gedaan hebben.”

‘Ik mis er misschien maar twee per jaar’

Schoots laat vanaf het vliegveld in Londen weten het jammer te vinden dat hij de vergadering moest missen. ,,Ik mis er drie, of misschien maar twee, per jaar.” En: ,,Toen ik boekte voor de reis naar Londen, wist ik niet dat de begroting die avond was.” Dat laatste blijkt na navraag bij de gemeente een misvatting. De data voor een aantal belangrijke vergaderingen - waaronder de begroting - staan al een jaar van tevoren vast.

Ook D66-fractievoorzitter Kees de Zeeuw was - net als tijdens de eerste van twee vergaderingen over de begroting - afwezig dinsdagavond. Hij was op werkreis in Canada. Omdat de oppositie maar uit vier raadsleden bestaat, betekende dat dus dat de helft van de oppositie er niet was om mee te praten.

Alleen PvdA-raadslid Janpeter Hazelaar en het derde D66-raadslid Saskia Harks waren er dinsdag om tegengas te geven aan de dertien coalitieleden. Partijgenote Harks, pas sinds enkele maanden raadslid, was volgens Schoots goed voorbereid. ,,We zijn van tevoren nagegaan of we mensen dachten mee te kunnen krijgen met onze voorstellen.” Die kans werd nihil geacht en daarop besloten hij en fractievoorzitter De Zeeuw dat hun afwezigheid geen kwaad kon. Die laatste voegt eraan toe dat hij weinig keuze had: ,,Ik heb een baan, als één van de weinige raadsleden.”

'Het gaat om het principe’