Raadslid Ruud van Dijk stapt uit de Valkenswaardse gemeenteraad

VALKENSWAARD - Raadslid Ruud van Dijk stapt per 1 januari uit de Valkenswaardse gemeenteraad. Dat heeft de vertegenwoordiger van Valkenswaard Lokaal woensdag via e-mail medegedeeld aan burgemeester Anton Ederveen. Volgens Ederveen had Van Dijk geen behoefte om een nadere toelichting te geven op de reden van zijn vertrek. Van Dijk zelf heeft nog niet gereageerd op vragen van het ED.

Van Dijk is al ruim vijf maanden niet meer aanwezig bij officiële raadsvergaderingen. Het ED publiceerde daar woensdag over, diezelfde ochtend kwam het mailtje bij Ederveen binnen. De burgemeester zegt in de afgelopen periode meerdere gesprekken met het raadslid te hebben gevoerd.

Hij vermoedt dat eerdere ED-publicaties over Van Dijk en het daaropvolgende integriteitsonderzoek een rol hebben gespeeld bij diens afwezigheid. ,,Ik heb in eerdere gesprekken tegen hem gezegd: ‘ik snap dat zoiets tijd nodig heeft, ook privé”, zei Ederveen woensdag in een toelichting. ,,Het heeft natuurlijk iets met hem gedaan. Maar je bent ook als volksvertegenwoordiger gekozen en het is goed als je dan bij raadsvergaderingen aanwezig bent. Je kunt als raadslid niet lange tijd afwezig zijn.”

Begin dit jaar stelde Ederveen een integriteitsonderzoek in naar Van Dijk. Aanleiding hiervoor waren ED-publicaties over de vastgoedbelangen van het raadslid en zijn mogelijke relatie met een omstreden jurist. Een driekoppige externe onderzoekscommissie concludeerde dat er schijn van belangenverstrengeling was, concreet bewijs vond zij niet.