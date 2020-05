Raadsvergadering Valkenswaard voor helemaal niemand thuis te volgen

Valkenswaard - Het begrip openbare raadsvergadering krijgt in Valkenswaard in coronatijd een heel andere dimensie: deze keer was de bijeenkomst voor niemand thuis te volgen.

Voor de tweede keer op rij lukte het de gemeente Valkenswaard donderdagavond niet om de vergadering vlekkeloos via internet in de huiskamers uit te zenden. Sterker: de beraadslagingen waren deze keer totaal niet hoorbaar.

Valkenswaard blijft stuntelen met de techniek in de raadszaal. Geïnteresseerde burgers en de pers konden donderdag alleen beelden van de vergadering zien. Het geluid ontbrak volledig. Hoewel het probleem tijdens de vergadering bekend was in de raadszaal, is toch besloten om de vergadering voort te zetten.

Valkenswaard heeft er in coronatijd voor gekozen om met inachtneming van de geldende 1,5 meterregel wel fysiek te vergaderen in de raadszaal. Publiek en pers mogen er echter niet lijfelijk bij aanwezig zijn. Om dat probleem op te lossen is het de bedoeling dat zij de openbare vergadering via een livestream op internet kunnen volgen. Maar dat was dus vanwege het ontbreken van geluid onmogelijk.