Raimondo's verzameling spullen uit WOII zou niet misstaan in een museum

WAALRE - Als kind speelde hij vaak ‘soldaatje’. Zijn moeder naaide een uniformpje in elkaar en daarmee paradeerde de jonge Raimondo Bogaars langs het militair oefenterrein in Wintelre. Daar, vlakbij hun campingplek aan de Oirschotse Heide, mocht hij weleens meerijden op een tank en raapte hij heel wat kogels bij elkaar. Inmiddels is zijn verzameling militaire oorlogsherinneringen zo groot dat Bogaars een museum zou kunnen inrichten.

Eens in de vijf jaar houdt hij een expositie. Dan wordt er door de leden van de Stichting Erfgoed 40- 45 Valkenswaard en Waalre in Valkenswaard een mobiel streekmuseum opgebouwd. „Twee keer hebben we dat in De Hofnar gedaan en één keer hebben we alles georganiseerd in het Were Di.” Wekenlang zijn ze dan bezig met de voorbereiding, de tentoonstelling en het weer opruimen ervan.

Veel belangstelling

Omdat de belangstelling altijd groot is, wordt ook ieder jaar een legervoertuig op de Markt geplaatst met daarbij een tentje van waaruit informatie wordt gegeven. Bogaars heeft zich gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog, maar onderwerpen moeten wel te maken hebben met de regio Waalre-Valkenswaard.

De grootste interesse van de vierenveertigjarige instructeur bij het Ministerie van Defensie gaat uit naar de oorlogsslachtoffers uit de omgeving. Bogaars beschikt over vele duizenden archiefstukken, die bestaan uit foto’s, films, objecten en verhalen. Trots is hij vooral op ‘zijn’ verzameling medailles en op een bijbel, die in het bezit was van een gesneuvelde militair.

Zoeken met metaaldetector

Hoe lokaler het gevondene en hoe persoonlijker de spullen, des te leuker vindt Bogaars het. Hoe die belangstelling voor de oorlog ontstond? „Theo van den Berg was mijn overbuurman en hij heeft de oorlog meegemaakt. Daar kon hij mooi over vertellen. Ik vond het leuk om met een metaaldetector in de weer te zijn en hij kende daar de goeie plekjes voor. Hij wist waar vliegtuigen waren neergestort en dat triggerde mij. Ik wilde weten om wat voor vliegtuigen het ging en toen ik de stukken ervan vond, wilde ik ook weten wie er ín die vliegtuigen hadden gezeten. Op internet ging ik dan verder op zoek en daar trof ik geregeld familie van de inzittenden, waarmee ik dan contact legde.”

Vliegenierspet

Soms komt het tot een afspraak, ook met mensen van overzee. „Dan spreek ik met hun kinderen en kleinkinderen. Die herinneren zich dan dat er op zolder nog een pet van de vliegenier ligt. Wanneer ze mijn verhalen hebben gehoord, wordt die pet daarna als pronkstuk in de woonkamer gelegd.”

Alles wat Bogaars krijgt scant hij; het origineel ligt in een vitrine. Research vindt hij het allerleukste. Inmiddels is hij bezig met zijn derde boek. Deze gaat over de luchtoorlog boven Aalst- Waalre en Valkenswaard. Ongetwijfeld zal hij ook nu weer in het bezit komen van bijzondere voorwerpen. Tijd voor een écht museum? „Wat zou dat mooi zijn: dat geïnteresseerden in de Hell’s Highway of zij die de regionale geschiedenis volgen, alles in een beheerd historisch pand zouden kunnen zien.”