Rechtbank mild over bijna-fatale ripdeal onder leiding van 14-jarige, hij mag los met enkelbandje

Update 14-jarige stak dealer bijna dood met gestolen mes, zijn vrienden moeten jarenlang in de cel

13 november DEN BOSCH - ,,Het is bijna niet te geloven” moet de officier van justitie van het hart als ze de straf formuleert tegen een jongen uit Valkenswaard die in mei dit jaar een dealer bijna doodstak in diens woning bij een overval. Dat mes had hij die middag met twee anderen gestolen in de Action. Hij was de leider. En 14 jaar oud. Hij moet een voorwaardelijk jeugd-tbs krijgen, vindt ze maar hoeft niet achter tralies.