Rechtbank schorst vergunning voor uitbreiding houthandel Daams in Valkenswaard

50 plussers aan het werk dankzij buddy: ‘Vergelijk het met een oude voetballer, vanuit de achterhoe­de komen de mooiste passes’

26 maart EINDHOVEN - Een goede kruiwagen is een stap in de juiste richting. Dat blijkt wel als je ziet dat ongeveer de helft van vijftig plussers een baan vindt via het project ‘Een buddy werkt’. In dit project worden oudere werkzoekenden gekoppeld aan iemand uit het bedrijfsleven, die zich vrijwillig inzet als coach bij het zoeken naar een baan.