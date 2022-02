Rechter: terechte twijfels over voortbestaan Valkenswaardse zorgaanbieder Metabletica

VALKENSWAARD/DEN BOSCH - Twijfels over het voortbestaan van de Valkenswaardse zorgaanbieder Metabletica zijn volgens de rechter niet raar. De GGZ-instelling heeft daarom ook terecht geen nieuw contract gekregen voor jeugdhulp in tien regiogemeenten, waaronder Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck. De rechtbank heeft dat bepaald in een kort geding dat Metabletica aanspande.

Metabletica heeft volgens meest recente cijfers een schuld van een paar ton. Volgens de zorgaanbieder is dat geen probleem omdat er perspectief is op verbetering. Maar de regiogemeenten wilden Metabletica geen nieuw contract bieden uit vrees dat kinderen plotseling zonder hulp komen zitten als het bedrijf toch omvalt.

Quote Er was voor de gemeenten voldoende aanleiding om te conclude­ren dat de continuï­teit Metableti­ca onvoldoen­de is gewaar­borgd Rechtbank

De rechter kan zich voorstellen dat onduidelijkheid over het eigen vermogen van de zorgaanbieder bij de gemeenten het idee heeft versterkt dat de verliezen nog verder oplopen. Ook de rechter is niet overtuigd dat er eind is gemaakt aan de oplopende tekorten. De kostprijs van jeugdhulp bij Metabletica ligt ook dit jaar nog hoger dan de gemiddelde vergoeding, constateert de rechtbank. ,,Er was voor de gemeenten voldoende aanleiding om te concluderen dat de continuïteit (..) van Metabletica gedurende de looptijd van het contract onvoldoende is gewaarborgd”, aldus de uitspraak.

Uit eigen zak

Voor de kinderen die hulp krijgen van Metabletica zijn er vooralsnog geen consequenties. De zorgaanbieder heeft aangekondigd de jeugdzorg uit eigen zak te gaan betalen.

Metabletica is een geval apart tussen 130 zorgaanbieders die in de regio jeugdhulp bieden aan kwetsbare kinderen. De GGZ-instelling met hoofdkantoor in Valkenswaard en vestigingen in Bergeijk en Budel kwam vorig jaar als enige in opstand het verlaagde tarief voor specialistische jeugdhulp.

Het kwam de instelling duur te staan. In een rechtszaak over de tarieven trokken de gemeenten fel van leer. Metabletica werd beschuldigd van financieel en zelfs strafbaar wanbeleid. Metabletica is al een jaar doelwit van een grondige controle die nog steeds niet is afgerond. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is onderzoek begonnen naar Metabletica.

In een bodemzaak staan de verlaagde tarieven nog ter discussie. Een uitspraak daarover wordt volgende week verwacht.