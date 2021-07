Rechter: uitbreiding brouwerij Dommelsch zorgt niet voor meer stikstofuitstoot

DEN BOSCH/DOMMELEN - Bierbrouwerij Dommelsch heeft bij een eventuele uitbreiding in Dommelen geen natuurvergunning nodig. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch bepaald.

Dommelnaar Frans van der Heijden maakte mede namens een aantal omwonenden bezwaar tegen de vergunning die het bedrijf in 2016 aanvroeg en die de provincie Noord-Brabant in 2020 aan de bierbrouwer verleende. Volgens de bestuursrechter is er geen vergunning nodig, omdat er geen sprake is van toename van de stikstofuitstoot op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Strenge milieuregels

Het bedrijf kreeg in 1992 een vergunning voor de productie van 1 miljoen hectoliter (100 miljoen liter) bier per jaar. De brouwerij ligt in de buurt van een zogenoemd Natura 2000-gebied, waarvoor strenge milieuregels gelden. De bierbrouwer wil de productiecapaciteit verhogen en uiteindelijk twee keer zoveel bier gaan produceren. Hiervoor werd in 2014 een milieuvergunning verleend.

In 2020 verleende de provincie een natuurvergunning aan het bedrijf. Buurtbewoners maakten zich zorgen over de gevolgen van de stikstofuitstoot van de brouwerij op het nabijgelegen Natura 2000-gebied en gingen in beroep. Volgens hen had de natuurvergunning niet verleend mogen worden.

Geen vergunning nodig

De rechtbank oordeelt nu dat de uitbreiding van de brouwerij niet zorgt voor een toename van de stikstofuitstoot in de nabijgelegen natuurgebieden. Na de wijziging van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2020 is er geen vergunning meer nodig. De provincie had de aanvraag voor de vergunning daarom moeten afwijzen.

De rechtbank wijst de natuurvergunning voor het project af omdat de vergunning niet nodig is, zolang de brouwerij blijft werken volgens de aanvraag voor de vernietigde vergunning.