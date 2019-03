Rechter vernietigt vergunning Dakar Pre-proloog op Eurocircuit in Valkenswaard

VALKENSWAARD/DEN BOSCH - De rechtbank heeft dinsdag de vergunning vernietigd voor de Dakar Pre-proloog, die Valkenswaard had afgegeven. Het is de zoveelste tik voor de gemeente in het Eurocircuit-dossier.

De Dakar Pre-proloog is traditioneel in het najaar een van de grote publiekstrekkers op het Eurocircuit. Tijdens het evenement geven deelnemers van de Dakar Rally een voorvertoning van hun kunsten. Trucks, auto’s, motoren en buggy's crossen dan over speciaal hiervoor aangepaste terrein.

Dit jaar staat de zestiende editie op de agenda. Valkenswaard heeft de vergunning daarvoor al afgegeven, maar de rechter constateert dat de gemeente daarbij niet de juiste procedure heeft gevolgd en heeft een streep gezet door de vergunning.

Het is nog onduidelijk of dit uiteindelijk ook betekent dat het evenement dit jaar niet doorgaat op het crossterrein aan de Victoriedijk. Vaak krijgt een gemeente nog de kans om de vergunningaanvraag opnieuw te beoordelen.

De bestuursrechter vindt dat Valkenswaard, gelet op de omvang van de Dakar Pre-proloog en het aantal bezoekers dat het evenement jaarlijks trekt, meer oog had moeten hebben voor de omgeving. Zo is te weinig aandacht voor landschappelijke inpasbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik en is onvoldoende rekening gehouden met onder meer de bodemkwaliteit, waterhuishouding en de ecologische waarden.

Stortplaats

Daarbij had Valkenswaard beter moeten onderzoeken welke mogelijke effecten de grondwerkzaamheden hebben, die nodig zijn om het terrein gereed te maken voor de Dakar Pre-proloog. Aangezien beide circuits (motorsport en rallysport) op mogelijk verontreinigde bodem liggen, op een voormalige stortplaats, had hier meer aandacht voor moeten zijn.

Ook is de rechter niet tevreden over de wijze waarop de gemeente de geluidsvoorschriften heeft getoetst. Valkenswaard moet beter kijken of die nog aan de weliswaar oude, maar nog steeds geldende Hinderwetvergunningen voldoen.

Onvoldoende onderzoek

Bij andere nevenactiviteiten op het terrein zet de rechtbank in Den Bosch eveneens vraagtekens. De bestuursrechter betwijfelt of het nieuwe bestemmingsplan dat Valkenswaard voor het Eurocircuit in de maak heeft wel ruimte biedt voor off-road cursussen, rijvaardigheidstrainingen en personeelsuitjes. De gemeente heeft hier volgens de rechtbank onvoldoende onderzoek naar gedaan. De gemeente krijgt tien weken de tijd om dat alsnog te onderzoeken en moet dan bepalen of ze gaat optreden tegen dit soort activiteiten op het terrein.