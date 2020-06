Rechter wijst miljoenenclaim over Dommelkwartier in Valkenswaard af

De rechter in Eindhoven heeft dat woensdag bepaald in de slepende kwestie die al jaren als een donkere wolk boven het gemeentehuis van Valkenswaard hangt.

Reeks verwijten

De gemeente toonde zich nog bereid om mee te werken aan de reparatie van het plan. Toch kwam het project daarna niet meer van de grond. Vanwege de destijds dalende behoefte kreeg Dommelkwartier in Valkenwaard de laagste plek op de prioriteitenlijst en verdween in 2016 in de prullenbak.

Handtekening burgemeester

Maar Valkenswaard was niet per se verplicht om mee te werken aan een herstelplan, oordeelt de rechter onder andere. De rechtbank wijst er verder op dat de gemeente nog heeft geprobeerd een oplossing te forceren toen de provincie bepaalde dat er in Valkenswaard veel minder behoefte was aan nieuwbouw en het Dommelkwartier de dupe werd. De rechter geeft de gemeente gelijk dat er geen ruimte meer was om een houdbaar plan te maken.