Regien Theus-Hoeben (1938-2020): ruimdenkend, actief én een uitstekende kok

Als hobbykok was ze op de achtergrond actief bij tal van plaatselijke evenementen. En lange tijd was Regien Theus prominent actief in het politieke wereldje van Valkenswaard. Op zondag 12 april is zij in het bijzijn van haar familie overleden.

Regien Theus (81) werd het laatste jaar door enkele ongevalletjes getroffen, waardoor vooral het lopen haar steeds moeilijker viel. De aaneenschakeling van verschillende kwaaltjes heeft uiteindelijk tot haar overlijden geleid op eerste paasdag.

Regien Theus was in tal van hoedanigheden actief in haar dorp Valkenswaard. In de peuterspeelzaalorganisatie, als raadslid en wethouder, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bestuurslid van de Vrouwenraad, jurylid bij het snertkampioenschap, artiest in plaatselijke carnavalszittingen.

Zorgen voor inwendige mens

Quote Voor Regien was nooit iets te veel. Ze was altijd op zoek naar oplossin­gen. Een vrouw met een groot hart en een gulle lach Riks Werts Op tal van bijeenkomsten en festiviteiten in Valkenswaard zorgde ze als hobbykok voor de inwendige mens. Ze maakte hapjes voor de bezoekers aan het Vogelverschrikkerfestival en de deelnemers aan Samenloop voor Hoop en zorgde voor de catering bij de meerdaagse toertocht van de Valkenswaardse Skateclub.



In wisselende situaties maakte ook Riks Werts kennis met Regien Theus als kok. Als horecaondernemer werd hij door Regien Theus wegwijs gemaakt in het koken, in het bereiden van gewone, degelijke maaltijden. ,,Ze wist van gewone producten iets lekkers te maken. Ze kon toveren in de keuken. Voor Regien was nooit iets te veel. Ze was altijd op zoek naar oplossingen. Een vrouw met een groot hart en een gulle lach.”

Vanwege haar ruime inzet op meerdere terreinen voor de plaatselijke gemeenschap kreeg ze in 2000 de gemeentelijke Penning van Verdiensten.

Zeer aimabel mens

Ze was ook zestien jaar politiek actief. Voor de toenmalige politieke partij Valkenswaardse Belangen zat ze vanaf 1986 in de gemeenteraad. In de periode juli 1997 tot en met september 2000 was ze wethouder onder meer van welzijn, onderwijs en sport. Met het huidige raadslid Wout Verhoeven heeft Regien Theus toentertijd nauw samengewerkt, in de gemeenteraad en aansluitend als collega-wethouder in het gemeentebestuur. Hij typeert haar als een zeer aimabel mens. ,,Ze was een verbinder. Steeds op zoek naar de overeenkomsten om te komen tot een oplossing. Betrokken bij alles wat in Valkenswaard gebeurde.”