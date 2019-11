'Reistijd naar de gym gaat ten koste van onderwijs’

Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen van basisschool De Pionier aan de Kromstraat geen gymles meer in de tegenovergelegen verouderde Amundsenhal. Ze worden nu met de bus met de bus naar sporthal van De Belleman in Dommelen gebracht om te gymmen, een ritje van 2,5 kilometer.

Ouders van de kinderen van de school zijn ontevreden over die tussentijdse oplossing. Een actiecomité, bestaande uit ouders, is een petitie gestart. De brief is inmiddels door 115 ouders ondertekend. ,,Door de buspendel krijgen de kinderen 15 tot 30 minuten minder per week schooltijd. Dat is jaarlijks al gauw 10 tot 20 uur minder onderwijs’’, aldus Thijs Dorssers, één van initiatiefnemers.

In een reactie laat basisschooldirecteur Nicole van Eert laten weten dat ze de zorgen van het actiecomité deelt. ,,Het is jammer dat we nu minder gym- en onderwijstijd hebben.’’

De gemeente zei eerder dat het financieel niet verdedigbaar om de Amundsenhal alleen voor de basisschoolleerlingen open te houden. De sporthal is overbodig geworden met de komst van de nieuwe accommodatie bij zwembad De Wedert op sportpark Den Dries.

De gemeente wil de locatie van de Amundsenhal vrijmaken voor huizen. In het woningbouwprogramma zijn op die plek twintig woningen voorzien. De directie en de ouders van De Pionier zeggen echter dat die uitermate geschikt is voor een nieuwe school.