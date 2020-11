Rekening voor Dommelkwartier in Valkenswaard loopt op: kwart miljoen euro kwijt aan advocaten

Finale oordeel

In de beantwoording op vragen van de fractie van Valkenswaard Vitaal, geeft de gemeente aan dat de kosten worden betaald uit de algemene reserves. Hoe groot de advocaatkosten in totaal zullen uitvallen is nog niet bekend. Het hoger beroep in deze kwestie loopt nog en het is onduidelijk hoeveel inzet van het advocatenkantoor nog nodig is voordat het finale oordeel heeft geklonken.