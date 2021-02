Rel rond carnavalsbanieren in Valkenswaard: ‘Carnaval kun je toch niet zomaar uitgummen?’

VALKENSWAARD - Normaal gesproken zijn ze absoluut geen onderwerp van discussie, maar in coronatijd kunnen zelfs carnavalsbanieren gevoelig liggen, zo blijkt in Valkenswaard. De plaatselijke carnavalsvereniging wil dat ze gewoon opgehangen worden, maar de Valkenswaardse marketingorganisatie vindt dat in deze tijd een verkeerd signaal. ,,Met kerst had toch ook iedereen lampjes hangen?”

De Stichting Valkenswaard Marketing vond het inderdaad ‘geen goed idee’ om de blauwgeel gekleurde vlaggen dit jaar op te hangen, vertelt voorzitter Egbert Buiter. ,,Ik vind dat je in deze tijd niet zou moeten benadrukken dat het carnaval is, juist omdat het dit jaar allemaal anders is. Dat voelt toch een beetje als zout in de wonde strooien. Daarom hebben we de gemeente geadviseerd ze dit jaar niet op te hangen.”

Quote Juist in deze tijd zijn dit soort acties in mijn ogen zó waardevol. Davey Geerlings, fractievoorzitter CDA Valkenswaard

De Striepersgatse carnavalsverenigingen, die bezig zijn een nieuwe gezamenlijke organisatie op te richten, begrijpen niks van het advies van de marketingclub. ,,Carnaval is net als kerstmis, dat ís er gewoon", vindt Rob Werson, bestuurslid van (nu nog) de Striepersgatse Carnavalsfederatie. ,,Dat kun je toch niet zomaar uitgummen?”

Alsof het niet bestaat

Bovendien, voegt Werson daar aan toe, ziet carnaval er dit jaar weliswaar heel anders uit, maar zijn er wel degelijk activiteiten. Als voorbeeld noemt hij de digitale carnavalsmis. ,,Dus om nu te doen alsof het niet bestaat, vind ik raar. Met kerst had toch ook iedereen lampjes hangen? En het centrum was toch ook in kerstsfeer aangekleed?”

De kwestie heeft inmiddels ook de politiek bereikt. Davey Geerlings, fractievoorzitter van het CDA, heeft de banieren op de agenda van het komende overleg van fractievoorzitters geplaatst. Hij noemt het ‘oprecht belachelijk’ dat het verzoek vanuit het Striepersgatse carnaval is afgewezen. ,,Juist in deze tijd zijn dit soort acties in mijn ogen zó waardevol.”

Beetje zwaar aangezet

Geerlings hoopt op steun vanuit de raad, zodat hij Valkenswaard Marketing namens de politiek kan verzoeken het besluit te heroverwegen. Stichtingsvoorzitter Buiter noemt dat ‘wel een beetje zwaar aangezet'. ,,Dit is geen politieke zaak, en al helemaal geen halszaak. We hebben de gemeente geadviseerd de banieren niet op te hangen, maar dat advies kunnen ze gewoon naast zich neerleggen. Per saldo gaan wij er niet over, zo simpel is het.”