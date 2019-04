René en Remon van de Kerkhof: Onbenul op voetbalgebied, ster in wijnen (en andersom)

René van de Kerkhof (67) heeft vandaag niet veel tijd. Deze helft van de bekende Helmondse voetbaltweeling, Willy en René, moet over anderhalf uur in Maastricht zijn. Hij gaat naar kunstbeurs Tefaf. ,,Ik heb he-le-maal niks met kunst”, zegt hij aan tafel bij De Treeswijkhoeve in Waalre. ,,Mijn zwager heeft een groot schilderij thuis. Tijdens een feestje stond ik daar laatst even naar te kijken. Kwam er iemand naast me staan die wilde weten wat ik ervan vond. Eerlijk? Ik vind er geen fuck aan. Zegt-ie: dat heb ik gemaakt. Nou, dan vind ik er nog steeds niks aan.”