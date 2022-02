René praat Ria steeds hoger het klimrek in; patiënten vol lof over jubilerende Waalrese fysio René Beusen

Achtergrond Zeker in Valkens­waard is de schijn van belangen­ver­stren­ge­ling niet wenselijk

VALKENSWAARD - En wéér ging het in de raadszaal van het Valkenswaardse gemeentehuis over bestuurlijke integriteit. Of dat in dit geval terecht was of niet, doet er niet eens zoveel toe. Maar dat het in de lokale politiek nu nog steeds zo'n beladen onderwerp ís, moet meer zorgen baren.

31 januari