Reserveratiesysteem nieuwe kringloopwinkel draait op volle toeren

VALKENSWAARD - Liefhebbers van gebruikte spullen konden zaterdag hun hart ophalen in de nieuwe kringloopwinkel van Verderest op industrieterrein Schaapsloop in Valkenswaard.

Het reservatiesysteem van Verderest draaide vorige week op volle toeren, 450 mensen maakten een winkelafspraak voor de eerste openingsdag. Ze konden zaterdag maximaal drie kwartier rondsnuffelen tussen de boeken, kleding, meubels en elektronica.

Circulair ambachtscentrum

Het voormalige pand van Ruco Industries aan de Kennedylaan 28 is omgetoverd in een kringloopwinkel van ongeveer 1600 vierkante meter en een nog ruimere werkplaats. De nieuwe vestiging moet uitgroeien tot een circulair ambachtscentrum, met onder meer een hout- en fietsherstelwerkplaats en een naaiatelier. ,,Hiervoor hebben we minstens een jaar nodig”, verwacht Marina Liebregts, directeur van de stichting.

Ook zijn er plannen voor een milieu-educatiecentrum. Er valt namelijk nog heel wat te winnen op het gebied van bewustwording. Liebregts: ,,Bijna dertig procent van alles dat we binnenkrijgen zit ongebruikt in de verpakking. Ook wijzelf hebben de afgelopen jaren veel geleerd. In het verleden werd een fotolijstje waar een kras op zat weggegooid, nu halen we het uit elkaar en produceren we zelf grondstoffen.”

Opruimwoede in coronatijd

Als Liebregts eenmaal begint te vertellen over het concept is ze zo enthousiast dat ze bijna niet meer kan stoppen. Ze is blij dat de winkel in Valkenswaard de deuren heeft geopend. ,,Wij zijn in juni begonnen met het verzamelen van spullen. Door de opruimwoede in coronatijd hebben we een extra opslagloods moeten huren. Die puilt helemaal uit.”

Vanwege corona werd de winkel geopend zonder toeters en bellen. Liebregts: ,,Dat gebeurt op een later tijdstip. Dan zorgen we voor koffie met gebak.”

Tien jaar geleden opende Verderest de deuren in Budel. Daar werkt de stichting samen met de gemeente Cranendonck om herbruikbaar grof huishoudelijk afval een tweede leven te geven. Daarnaast begeleidt de non-profitorganisatie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan. Voor de nieuwe vestiging heeft ze de handen ineengeslagen met de gemeente Valkenswaard. De stichting is ook met de gemeente Heeze-Leende in gesprek om samen te werken.

Vijftien leerwerkplekken

,,Wij beginnen in Valkenswaard met ongeveer 9 fte. Het hele personeelsbestand bestaat uit ‘participatiewetters’. Daarnaast hebben we vijftien leerwerkplekken”, vertelt Liebregts, die blij is dat ze nu meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan bedienen. ,,Een taakstraffer die bij ons binnenkwam vond het werk zo leuk dat hij daarna vrijwilliger is geworden. Onlangs hebben we hem een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. Dat is precies de reden dat ik hier 10 jaar geleden mee ben begonnen.”

De nieuwe winkel moet ook een ontmoetingsplek worden. ,,Bij de vestiging in Budel komen mensen niet alleen rondsnuffelen, maar ook een praatje maken”, zegt Liebregts.