Restaurant Beer & Beefs vertrekt, sushirestaurant Luxx komt

,,Ons besluit om te verhuizen naar Helmond is eigenlijk een samenloop van omstandigheden”, vertelt restauranteigenaar Jeroen van Oosterhout. ,,We hadden een huurcontract voor een jaar in Valkenswaard, en voor 1 april van dit jaar moesten we laten weten of we een nieuw contract van vijf jaar wilden aangaan.”

Het restaurant liep goed, dus een gebrek aan klanten was geen argument om te stoppen volgens de eigenaar. ,,We zaten echt in een stijgende lijn, er waren weekenden dat we 150 tot 180 eters hadden. Voor mijn broer, tevens compagnon, en mij was er eigenlijk geen reden om te stoppen hier.”

Paddenstoelen

Een halfjaar geleden krijgt het duo een aanbod om een restaurant te openen in Helmond. ,,We hebben dat aanbod toen afgehouden. We wilden eerst het concept goed neerzetten voordat we zomaar wat paddenstoelen her en der uit de grond zouden trekken.” Doordat half maart de horeca gesloten werd, werd het tijd om na te gaan denken voor het duo. ,,We hebben onze emoties even aan de kant gezet, zeker wat betreft de binding die we inmiddels hebben met Valkenswaard, en zijn puur zakelijk gaan kijken. Daaruit bleek dat onze kansen in Helmond groter zijn met dit concept, waarop we contact hebben gezocht of de optie in Helmond er nog was. Dit bleek zo te zijn.”