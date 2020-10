Riethoven teleurgesteld over vertraging aanleg fietspad

RIETHOVEN - De Kernraad Riethoven is teleurgesteld dat de aanleg van het fietspad vanaf Westerhoven naar Riethoven en verder naar Waalre en Veldhoven ernstig is vertraagd.

In een brief heeft de Kernraad aan het Bergeijkse college van burgemeester en wethouders laten weten teleurgesteld te zijn over deze vertraging en ernstig bezorgd te zijn over de geloofwaardigheid van de gemeente onder Riethovenaren op het gebied van verkeerszaken.

Tijdens een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis De Rietstek in januari 2019 werd het bestemmingsplan aangekondigd dat de aanleg van de fietsverbinding van Westerhoven via Riethoven naar Waalre en Veldhoven mogelijk moet maken. Dit plan zou eind 2019 naar de gemeenteraad gaan voor goedkeuring, zodat begin 2020 gestart zou kunnen worden met de aanleg.

Het college schrijft in zijn antwoordbrief dat het begrip heeft voor de zorgen van de Kernraad en dat het de intentie heeft om de fietspaden zo snel mogelijk aan te leggen.

Voor het fietspad langs de Broekhovenseweg is de verwachting dat het bestemmingsplan daarvoor in december door de gemeenteraad kan worden vastgesteld en dat de aanbesteding begin 2021 is. Dan kan de aanleg in april 2021 starten. Als er beroepsprocedures worden gestart, kan de aanleg vertraging oplopen.

Voor het fietspad vanaf Westerhoven naar Riethoven verwacht de Kernraad dat eind deze maand een oplossing is gevonden voor het persriool dat onder het traject van het fietspad ligt.