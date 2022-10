Rijdende auto vliegt in brand in Waalre, bestuurder komt met schrik vrij

WAALRE - Het was even flink schrikken voor een automobilist in Waalre. Zijn auto vatte dinsdagavond vlam tijdens het rijden. De bestuurder zette de wagen stil op de Onze Lieve Vrouwedijk, waarna de brandweer werd ingeschakeld.