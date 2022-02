Rijtuigenmuseum Valkenswaard hoopt in zomer eindelijk te starten met restaurant en zaalaccommodatie

Naar aanleiding van opmerkingen van de provincie zijn de plannen al wat aangepast. Het gaat dan vooral over een meer landschappelijke inpassing en er wordt nog nadrukkelijker rekening gehouden met het nabije stiltegebied en de cultuurhistorisch waardevolle omgeving.

Angst voor overlast feesten

Eén van de omwonenden vreest echter vooral dat door de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden de rust verstoord wordt. In het achterhoofd is er de angst dat er straks wellicht regelmatig allerlei feesten gehouden zullen worden. Ook vreest de bezwaarmaker meer verkeershinder. Zoals extra overlast vanwege een grindpad op het museumterrein. ,,Maar ook de parkeer- en verkeersdruk in de Molenstraat zal niet langer houdbaar zijn.”

Van gemeentewege wordt erop gewezen dat de gebouwen vrij nieuw zijn en daarmee ook aan de grenswaarde voldoen. Ook via de terrassen komt er geen ongewenste verstoring. Bovendien woont de bezwaarmaker op voldoende afstand.

Geen aanpassingen aan het bestemmingsplan

Evenmin leidt het bestaande grindpad tot extra geluid. Dat ligt er immers al jaren en daar verandert straks niets aan. Wat betreft de verkeerstoename en parkeerdruk in de Molenstraat, die worden volgens de gemeente niet veroorzaakt door veranderingen bij het museum. Er is immers voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Ook is er wat betreft het verkeersaanbod geen sprake van een concentratie. Het aantal voertuigen verspreidt zich over de hele dag. De zienswijze van de bewoner heeft dan ook niet geleid tot veranderingen in het bestemmingsplan.

Acht B&B-vertrekken

De uitbreiding betreft vooral extra horecafaciliteiten in de vorm van een zaalaccommodatie, een restaurant met buitenterras en de komst van acht B&B-vertrekken. Deze voorzieningen komen in het bestaande hoofdgebouw. Op een stukje weiland oostelijk van het museumdeel is een nieuwe paardenstal voor maximaal vier paarden gepland. In de kamers erboven kunnen de eigenaren van de paarden overnachten.

De woordvoerder van het Rijtuigenmuseum, Eric van den Heuvel, wil niet vooruitlopen op de beslissende commissie- en raadsvergadering van deze maand. ,,We zijn al vijf jaar bezig. We wachten nu gewoon af tot alles helemaal afgewerkt is. Tot de besluiten rond het bestemmingsplan ook echt definitief zijn. En dan kunnen we meteen aan de gang.” Hij voegt er in algemene termen nog wel aan toe ‘dat hij hoopt nog deze zomer te kunnen beginnen’.

Het bestemmingsplan komt ter sprake in de commissievergadering van donderdag 10 februari.