Riks Werts wil weer trots zijn op zijn dorp in Valkenswaard

De glimlach verdwijnt nauwelijks van het gezicht van Riks Werts. Hij lijkt erin te slagen om het Vogelverschrikkerfestival voor Valkenswaard te behouden. Maar niet door hem alleen. ,,Iedereen is bereid er de schouders onder te zetten. Ik had snel twintig mensen bij elkaar. En ook sponsoren stappen in. We redden het weer”, is de overtuiging van Werts (70) over de doorstart van zijn eigen geesteskind.